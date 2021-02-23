  • BIST 1.527
  • Altın 409,596
  • Dolar 7,0465
  • Euro 8,5604
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
SON DAKİKACANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz'

Ağaoğlu, "Umuyor ve diliyorum ki sabırla, sükunetle, kararlılıkla devam ettiğimiz bu yolda, hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da müzemize getireceğiz." ifadesini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, büyük bir kulüp ve camia olabilmenin en temel şartının, yaşam döngüsü içinde karşılaşılan çeşitli güçlükleri, doğru zamanda doğru hamlelerle tolere edebilme kabiliyetini ortaya koymak olduğunu kaydetti.

Yeniden doğma, yeniden güç toplama ve eskisinden daha güçlü biçimde yoluna devam edebilmenin, Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran en temel özellik olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok kısa süre önce ekonomik, sosyal ve sportif olarak dibe vurmuş olan kulübümüzün, iki yıllık zaman diliminde Türkiye'nin ekonomisi en iyi futbol takımı haline gelmesi tesadüf değildir. Sportif manadaki başarılara hasret kalan camiamızın, geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırması, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine getirmesi de tesadüf değildir. Bu başarılar, Trabzonspor camiasının büyüklüğünü, gücünü ve zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetini göstermektedir. Her ne kadar sizlerden uzak, doyasıya sevinemediğimiz ve coşkuyla kutlayamadığımız süreçleri yaşasak da ülkemizin en önemli iki kupasını Trabzonspor'umuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki sabırla, sükunetle, kararlılıkla devam ettiğimiz bu yolda, hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da müzemize getireceğiz."

Ağaoğlu, Trabzonspor'un başarısında teknik direktör Abdullah Avcı'nın katkısına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve birbirinden değerli futbolcu kadromuzun özverili mücadelesi birleştiğinde, Trabzonspor'a yakışır bir ivme yakaladık. Devre arası transfer döneminde Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'yı kadromuza kattık. Şimdi eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Camiamızın gösterdiği teveccüh ve sarsılmaz birlikteliğin yanı sıra, sizlerden aldığımız enerji, cesaret ve güven takımımızı ateşleyen en büyük etkenler arasında yerini alıyor. Taraftarlarımızdan yoksun olarak oynadığımız Süper Lig'de hala çok uzun bir maraton bizleri bekliyor. Şartlar ne olursa olsun kenetlenerek, sabır ve güvenle takımımıza destek vermeniz, camiamız adına tek temennimizdir. Kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleştiği bir ay olmasını diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasımpaşa Teknik Direktörü Çapa: Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil23 Şubat 2021 Salı 11:31
  • Judoda hedef 20 yıl aradan sonra olimpiyat madalyaları kazanmak23 Şubat 2021 Salı 11:30
  • NBA'de Washington Wizards galibiyet serisini 5 maça çıkardı23 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Türkiye'de lisanslı kayakçı sayısı 3 yılda yüzde 150 arttı23 Şubat 2021 Salı 11:29
  • PSG'ye 700 bin avro para cezası23 Şubat 2021 Salı 10:12
  • PSG'ye 700 bin avro para cezası23 Şubat 2021 Salı 09:32
  • Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel22 Şubat 2021 Pazartesi 13:35
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm22 Şubat 2021 Pazartesi 11:47
  • Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı22 Şubat 2021 Pazartesi 11:47
  • Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti22 Şubat 2021 Pazartesi 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti