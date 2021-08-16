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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Roma yorumu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonun açılış maçında Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyeti ve Roma eşleşmesini değerlendirdi.
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Roma yorumu

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayları olduğu yönünde gelen soru üzerine konuşan Ağaoğlu, "Diğerleri ne yapacakmış ? Böyle soru sormayın. Trabzonspor ve Beşiktaş ligin en büyük adayı. Diğerleri ne yapacak. 2'nci, 3'üncü Lig'e mi oynayacak ? Çok erken. Bugün bunu konuşmak için o kadar erken ki... Bana göre hakikatten uzak yorumlar. Ama şunu her zaman söyledik; Trabzon'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Ancak rakiplerimize de saygı göstermemiz lazım. Göstermediğimiz anda öyle bir yere yapıştırırlar ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ligin ilk maçını kazandık, o kadar."

"TRANSFERLERDEN ŞAHSIM ADINA MEMNUNUM"

Transferlerden oldukça memnun olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Uzun bir sürecin sonunda gerçekleşen transferler bunlar. Uzun analizler sonucunda kulübün finansal ve ekonomik dengeleri doğrultusunda yapılan transferler. Transferleri erken gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu son 3 maçta gördük. Yeni oyunculardan yüzde 70, 80 oranında katkı aldık. Cornelius ve Hamsik de belki antrenman eksikliği olabilir. Peres de katkı verdi. Transferlerden şahsım adına oldukça memnunum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE Mİ KURA ÇEKTİK DEDİK"

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Roma maçını da değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç. Roma, çok zor bir kura. Abartmıyorum, Şampiyonlar Ligi'ne mi kura çektik dedik. Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç ama Molde'yi geçtiğimiz gibi, Roma'yı da geçeriz. O günün koşullarına bağlı" şeklinde konuştu.

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