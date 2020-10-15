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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Her engeli aşmasını bildik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisi ve yönetim kurulu arkadaşlarının görev süreleri içinde önemli bir çalışma performansı ortaya koyduklarını söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Her engeli aşmasını bildik

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, en derin nehirlerin yavaşça aktığına vurgu yaparak, "Şanlı Trabzonspor'umuzu 2,5 yıl önce yönetmeye başladığımızda, derin nehirler gibi, acele etmeden ama sağlam adımlarla aydınlığa doğru seyretmenin mücadelesini verdik. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, camiamızla birlikte önümüze çıkan her engeli aşmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Bugün hem ekonomik hem de sportif anlamda sürdürülebilir bir rotaya girdiklerini belirten Ağaoğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Görüyorsunuz, bir ve beraber olduğumuzda zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebiliyoruz. Bunu bir kez daha kanıtladık. 2,5 yılda 1,1 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdik. Transferlerden 44,3 milyon avro gelir elde ettik. Sponsorluklardan 140 milyon lira gelir sağladık. TS Club başta olmak üzere forma satışlarımızdan ve maç günü gelirlerimizden kasamıza yaklaşık 150 milyon lira girdi. İki yıl önce 164 milyon lira olan Borsa İstanbul'daki piyasa değerimiz, bugün 1,2 milyar lirayı aştı. Rakiplerimizden çok daha düşük bütçelerle oluşturduğumuz kadromuz, 80 milyon avroyu aşan piyasasıyla Türkiye'nin en değerlisi oldu."

Ağaoğlu, mevcut duruma kolay gelmediklerini vurgularken, "Takım bütçesini küçültmemize rağmen sahada yarışan bir ekip oluşturmak, oyuncu alırken ve satarken kulübümüzün menfaatlerini korumak, borçları yapılandırmak, kurumsal yapıyı işler hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Çok şükür bugüne kadar hedeflediklerimizin tamamını başardık. Şimdi hepimiz için asıl olan, bundan sonrasını aynı şekilde devam ettirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir transfer sezonunu geride bıraktıklarını hatırlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Takımımızı birbirinden kaliteli, yetenekli ve değerli oyuncularla güçlendirdik. Aile ortamını pekiştirdik. Başta taraftarlarımız olmak üzere gerek ülkemizin gerekse dünyanın heyecanla, hayranlıkla ve gururla izleyeceği bir Trabzonspor oluşturduğumuza inanıyoruz. Sabırla yürüdüğümüz yolda yeni bir döneme giriyoruz. Yolun sonunda taraftarımızı ve camiamızı mutlu edebilmek en büyük dileğimizdir." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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