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Trabzonspor, Benik Afobe'yi renklerine bağladı

Süper Lig'de yeni sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, İngiliz kulübü Stoke City'nin Kongolu forveti Benik Afobe'yi kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Benik Afobe'yi renklerine bağladı

DENİZLİSPOR MAÇINDA SAHADA

Bordo-mavililerin satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü hemen Trabzon'a davet edildi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak Benik Afobe'nin Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor.

AFOBE İÇİN ŞU ANA KADAR 40.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

İngiltere'de ilk olarak Arsenal'den Wolverhampton'a 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Afobe için Bournemouth bir yıl sonra 13 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 2018 yılında yeniden Wolverhampton'a dönen Kongolu için bu sefer ödenen bonservis bedel ise 11.5 milyon Euro oldu.

Son olarak 2019 yılında Championship ekibi Stoke City 13.5 milyon Euro bedelle Benik Afobe'yi kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezonu kiralık olarak aynı ligdeki Bristol City'de tamamladı.

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