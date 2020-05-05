  • BIST 99.584
  • Altın 383,871
  • Dolar 7,0417
  • Euro 7,6662
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Trabzonspor çalışmalara başladı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı.
Trabzonspor çalışmalara başladı

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ardından Kovid-19 nedeniyle teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde futbolcuların, sportif faaliyetlerini evlerinde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncuların teknik direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Futbolcular ve teknik heyetin sosyal mesafeye uyarak çalıştığı vurgulanan açıklamada, tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra ülkesinden gelerek, karantina süreci devam eden Alexander Sörloth'ün antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Bordo-mavili ekibin çalışmalarına yarın devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep FK idmanlara 11 Mayıs'ta başlayacak03 Mayıs 2020 Pazar 11:28
  • Engelli Suriyeli çocuğa formasını giydiği Neymar'dan görüntülü teşekkür mesajı03 Mayıs 2020 Pazar 11:26
  • Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü03 Mayıs 2020 Pazar 09:08
  • TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:27
  • Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:39
  • Eurosport'tan A Milli Takım'a büyük övgü01 Mayıs 2020 Cuma 19:22
  • Çotanak Spor Kompleksi inşaatında sona yaklaşılıyor01 Mayıs 2020 Cuma 16:09
  • Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Iagupova01 Mayıs 2020 Cuma 16:07
  • Mustafa Cengiz halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı01 Mayıs 2020 Cuma 09:39
  • Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak30 Nisan 2020 Perşembe 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti