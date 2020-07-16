Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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