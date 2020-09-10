  • BIST 1.100
  • Altın 467,050
  • Dolar 7,4544
  • Euro 8,8187
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 15 °C
»

Trabzonspor Da Costa'nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manuel Da Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.
Trabzonspor Da Costa'nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı10 Eylül 2020 Perşembe 09:18
  • Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı10 Eylül 2020 Perşembe 09:17
  • Adem Büyük, Malatyaspor'a döndü09 Eylül 2020 Çarşamba 16:19
  • Galatasaray'dan kötü haber: Üç sporcuda korona çıktı09 Eylül 2020 Çarşamba 14:45
  • Misli.com, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'in isim ve yayın haklarını aldı09 Eylül 2020 Çarşamba 14:23
  • Denizlispor Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak09 Eylül 2020 Çarşamba 12:46
  • Antalyaspor, yeni sezona 'lige değer katan takım olma' hedefiyle hazırlanıyor09 Eylül 2020 Çarşamba 12:45
  • Trabzonspor sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor09 Eylül 2020 Çarşamba 12:44
  • Işıl Alben BOTAŞ'la yeni başarılar hedefliyor09 Eylül 2020 Çarşamba 12:44
  • Fenerbahçe'nin lig rekorları09 Eylül 2020 Çarşamba 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti