Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Djaniny Semedo ile sakatlığı bulunan Berat Özdemir, forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri tamamlanan ancak fiziksel eksikleri bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür'ün de kadroda yer alması beklenmiyor. Omuzundan sakatlanan Benik Afobe'nin durumu da bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Trabzonspor, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 30. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Sivas'taki maçlar

Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.