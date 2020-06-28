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Trabzonspor evinde Ankaragücü engelini aşamadı

Bordo-mavililer, başkent ekibiyle 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor evinde Ankaragücü engelini aşamadı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son sıradaki MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Bordo Mavililer, şampiyonluk yolunda bir başka fırsatı daha kaçırdı.

Nwakaeme ve Ekuban'ın yokluğunda MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor maça golle başladı. Henüz 3. dakikada Alexander Sörloth, Abdulkadir Parmak'ın kafayla indirdiği topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra iki takım da durgun bir görüntü çizdi. İlk yarının tek tehlikeli pozisyonu ise 27. dakikada yaşandı. Scarione bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı, Arjantinli'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meyin yuvarlağı kornere gönderdi.

52. dakikada Pereira sarı kart görürken cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

61. dakikada Pereira'nın topa müdahelesinde hakem Abdülkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Rodrigues, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.

MKE Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues, 81. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı hareket sonrası 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.  Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermezken; karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 58'e çıkardı. Bir maç eksiği bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile oynayacağı maçı kazandığı takdirde, zirvedeki puan farkı 4'e çıkacak. Ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü ise puanını 25 yaptı.

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