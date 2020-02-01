Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sonucu en çok merak edilen maç geldi çattı.

Fenerbahçe, 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.



Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle kadroda yok.



Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor

Uğurcan Çakır

Pereira

Hüseyin Türkmen

Campi

Novak

Sosa

Mikel

Ndiaye

Yusuf Sarı

Sturridge

Sörloth



Fenerbahçe

Altay Bayındır

Mauricio Isla

Serdar Aziz

Jailson

Nabil Dirar

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Tolga Ciğerci

Max Kruse

Garry Rodrigues

Vedat Muric