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Trabzonspor final için Kadıköy'e avantajlı gidiyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.
Trabzonspor final için Kadıköy'e avantajlı gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Maçın 4. dakikasında Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.

10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

46. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Fenerbahçe savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu kontrol ederek ceza alanı içine giren Sörloth, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

50. dakikada Guilherme'nin ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi. 

66. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Ekuban, topu yerden Novak'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasında, ceza alanı sağ çaprazında Isla'nın şutunda çizgi önünde Da Costa, topu kafayla kornere çeldi.

81. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu yatarak kornere tokatladı. 

82. dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Mehmet Ekici'nin sağdan ortasında, altıpas içinde iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

87. dakikada Muric'in pasında savunmanın arkasında uygun durumda Ferdi Kadıoğlu, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'ye kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe karşısında 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, evinde rakibini ligde ve kupada 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yendiği iki karşılaşmada da golleri Sörloth ve Novak kaydetti.

Falette devam edemedi 
Fenerbahçe'de 6. dakikada ceza sahası yayının solunda Falette, Sosa ile girdiği hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı.

Bir süre saha içinde tedavisi gerçekleştirilen Simon Falette, daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Falette'in yerine 10. dakikada Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. 

Trabzonspor'da Ndiaye sakatlandı 
Bordo-mavili takımda da karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlığı nedeniyle yedek kulübesine işarette bulunan Badou Ndiaye, riske edilmeyerek oyundan alındı.

Ndiaye'nin yerine Guilherme forma giydi.

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