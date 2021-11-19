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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Milli takım kamplarından dönen Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Yusuf Sarı ve Anders Trondsen de takımla çalışmalarda yer aldı.

Antrenman öncesinde Teknik direktör Abdullah Avcı, 23 Kasım Salı günü UEFA Gençlik Ligi’nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda mücadele edecek olan U19 takımının antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Hasan Üçüncü ile bir süre sohbet edip, başarı dileklerini iletti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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