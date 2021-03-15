Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Bordo-mavililer, 29 maç sonunda 35 golle son 4 sezonun en az gol kaydettiği dönemi yaşıyor.

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında sorun yaşıyor.

Ligde oynadığı 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor.

En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönemde 34 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 53 gol, 2018-2019 sezonunda 52 gol kaydetmişti.

Geçen sezondan 30 gol daha az

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un de gol yollarındaki başarısıyla rakip filelere 65 gol göndermişti.

Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 30 gol daha az kaydederek bu başarısının uzağında kaldı.

Son 4 maçta 3 gol

Trabzonspor, son 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda sahasında Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 4 haftada 4 puan alan bordo-mavililer, zirve yarışından uzaklaştı.