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Spor
30.01.2020 09:40
Trabzonspor, Guilherme'yle anlaştı
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yle her konuda anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yle her konuda anlaşmaya vardı.
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