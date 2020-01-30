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Trabzonspor, Guilherme'yle anlaştı

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yle her konuda anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, Guilherme'yle anlaştı

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yle her konuda anlaşmaya vardı.

 

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