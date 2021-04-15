Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışması, turnuva ve çift kale maç yapıldı. Antrenman şut çalışması ile son buldu. Yunus, Trondsen ve Ekuban’ın salonda, diğer tüm oyuncuların ise takımla çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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