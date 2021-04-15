Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışması, turnuva ve çift kale maç yapıldı. Antrenman şut çalışması ile son buldu. Yunus, Trondsen ve Ekuban’ın salonda, diğer tüm oyuncuların ise takımla çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.