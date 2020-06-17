Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile kupalara aday

Süper Lig'de lider durumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Süper Lig'de lider durumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sergilediği performansla dikkati çekiyor.

Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde ve kupada yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak lig ile kupada şampiyonluğa ulaşmayı ve bordo-mavililere tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşatmayı hedefliyor.

Kupada finale taşıdı

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden bordo-mavili takım, rövanşta da rakibine 3-1 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet aldı. Son 16 turunda Yukatel Denizlispor ve çeyrek finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen bordo-mavililer, son olarak yarı finalde ise Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı.

Karadeniz temsilcisi, bu süreçte sadece Denizlispor'a son 16 turu rövanş maçında 2-0 mağlup oldu. İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda rakibini elemeyi başardı.

Ligde zirveyi bırakmıyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavili takım, 41 yaşındaki teknik adam ile çıktığı 10 lig müsabakasında 7 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Ligde 20. haftadan bu yana liderliği bırakmayan Karadeniz temsilcisi, Çimşir yönetiminde kalan bölümde bu performansını sürdürerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Futbolculuk kariyerinde Bursaspor ile 2009-2010 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Hüseyin Çimşir, ilk teknik direktör tecrübesinde Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıması halinde önemli bir başarıya imza atacak.

Hüseyin Çimşir yönetiminde yüzde 75 galibiyet oranı

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde ve kupada çıktığı 16 müsabakada yüzde 75'lik galibiyet oranı yakaladı.

Bordo-mavili takım, 41 yaşındaki teknik adamın başında çıktığı maçlarda 12 galibiyet elde etti.

Bu karşılaşmaların 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, tek mağlubiyetini ise kupada Denizlispor karşısında yaşadı.

Hüseyin Çimşir yönetiminde oynadığı 16 karşılaşmada 43 kez fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe'ye karşı 3 maçı kazandı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Karadeniz temsilcisi, ayrıca kupada yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Öte yandan Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, ikinci yarıda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile de berabere kaldı.

Teknik adamlık kariyeri

Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından ilk olarak Haçkaspor'da görev alan Hüseyin Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptı.

Aynı sezon Fatih Tekke ile Kayseri Erciyesspor'da çalışan Hüseyin Çimşir, 2015-2017 yıllarında Osmanlıspor ve İttifak Holding Konyaspor'da yine Mustafa Reşit Akçay'ın teknik ekibinde görev aldı.

Geçen sezonun başında Teknik Direktör Ünal Karaman ile Trabzonspor'da antrenör olarak ilk kez göreve başlayan Hüseyin Çimşir, Karaman ile yolların ayrılmasının ardından bordo-mavili ekipte teknik direktörlük görevine getirildi.