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Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Trabzonspor, rakibini yenmenin ve teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 182 günlük sürede mağlubiyet görmedi.

Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 kulvarda şampiyonluk hedefini sürdüren tek takım konumunda bulunuyor.

Trabzonspor'un, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi.

Bordo-mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 2.16 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı

Fenerbahçe'ye karşı 3 maçı kazandı
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Karadeniz temsilcisi, ayrıca kupada yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, ikinci yarıda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor, 508 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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