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Trabzonspor iç sahada yara aldı

Süper Lig'de kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, ligdeki 7 mağlubiyetin 6'sını iç sahada yaşadı.
Trabzonspor iç sahada yara aldı

Ligin geride kalan 29 haftasında 51 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 yenilgisinin 6'sını iç sahada, 1'ini dış sahada aldı.

İç sahada 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada ise 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 29 puan elde etti.

Trabzonspor, deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplarken ligde de en başarılı 2. takım konumunda yer aldı.

İç ve dış sahadaki yenilgiler
Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1, Medipol Başakşehir'e 2-0, Kasımpaşa'ya 4-3, Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, deplasmandaki tek yenilgisini ise Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla aldı.

Avcı ile yenilgi iç sahada
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 20 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, Avcı ile 3 yenilgiyi de sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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