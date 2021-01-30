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Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas ve Wolfsburg'dan Yunus Mallı için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

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