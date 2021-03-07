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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda

İki takım arasında geride kalan 9 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 10. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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