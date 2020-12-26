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Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.

Son maçlarda Trabzonspor üstün
Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Trabzon'daki lig maçları
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Terim ile Avcı'nın 2-2 eşitliği var
İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın galibiyetlerde 2-2 eşitliği bulunuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları da 6 golle karşılık verdi.

Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon da Avcı yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti.

Terim-Avcı rekabeti
Fatih Terim ile Abdullah Avcı rekabetindeki maçlar şöyle:

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-0

Galatasaray-İstanbul B. Bld: 0-2

Galatasaray-İstanbulspor: 1-1

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