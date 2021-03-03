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Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda

İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlarda eşitlik
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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