Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, şampiyonluk için yarışan Trabzonspor'a 29. hafta maçında konuk olacak.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Üzülmez'le yarın ilk maçına çıkacak

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le yarın ilk maçına çıkacak.

Lige verilen aradan sonra Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kalan, geçen hafta da lider Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmak için Trabzon'dan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Hafta içi Mustafa Reşit Akçay'yla yollarını ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

Sarı-lacivertlilerde Daniel Lukasik ve Stelios Kitsiou sarı kart cezaları nedeniyle Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.

Trabzon'da Medical Park Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MKE Ankaragücü, rakibini 10 yıldır yenemiyor

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 10 yılı aşkın bir süredir mağlup edemiyor.

MKE Ankaragücü, rakibi karşısındaki son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra oynanan 7 maçın 5'ini Trabzonspor kazanırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı.