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Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

Trabzonspor ile Sivasspor arasında ligde geride kalan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor.
Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

Ligin 11. haftasında Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti.

Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.

Pereira bu maçta forma giyemeyecek
Öte yandan Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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