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Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla karşılaşacak

Milli arayı yeni transferlerin adaptasyonu ve sakat oyuncuların düzelmesiyle olumlu geçiren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında kritik karşılaşmalara çıkacak.
Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'de milli takım maçları nedeniyle verilen aranın ardından İstanbul takımları karşısında önemli karşılaşmalara çıkacak.

Bordo-mavililerde milli ara, transferin son günlerinde kadroya katılan Djaniny, Vitor Hugo, Fousseni Diabate gibi oyuncuların takıma adaptasyonu açısından olumlu geçerken sakat oyuncular da bu arada takıma katılacak.

Sezona transferlerin tamamlanmaması ve sakat oyuncuların sayısının fazlalığı nedeniyle sıkıntılı başlayan Karadeniz ekibi, milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak istiyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan toplayan Trabzonspor, aranın ardından ilk olarak ligin 5. haftasında 17 Ekim'de Medipol Başakşehir'i sahasında konuk edecek.

Ligin 6. haftasında 25 Ekim'de İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk olacak Karadeniz ekibi, 7. haftada da 30 Ekim'de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak.

Trabzonspor, bu zorlu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak ligde iddiasını ortaya koymaya çalışacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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