  • BIST 1.569
  • Altın 406,227
  • Dolar 6,9209
  • Euro 8,4129
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

Trabzonspor kasketleri yok sattı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında yoğun ilgi gördü.
Trabzonspor kasketleri yok sattı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında yoğun ilgi görüyor.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile kulüp tarihinde bir simge haline gelen ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınan kasketler, TS Club mağazaları ve "trabzonspor.com.tr"den satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak Ahmet Suat Özyazıcı'nın kullandığı 8 parçalı, düğmeli, klasik ve yüzde yüz yünden yapılarak sunulan 2 bin 700 kasketin tamamının satışı gerçekleştirdi, yaklaşık 330 bin liralık girdi sağladı.

Satışa sunulacak toplam 4 model kasketlerin 119,99 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Bordo-mavili kulüp, şu ana kadar 10 bin kasket üretildiğini belirtirken 1,5 aylık sürede de 20 bin kasket satışının hedeflendiğini açıkladı.

Trabzonspor TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine, ilk etapta satışa sunulan 2 bin 700 kasketin satıldığını belirterek, "Taraftarların yoğun ilgisi var. Kısa sürede bu kadar kasketin tükenmesi hedeflerimizin çok rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. " dedi.

Ortahisar ilçesindeki TS Club mağazasında satışa sunulan ürüne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya'da yaşayan Trabzonlu Kerem Ölmez, memleketine her gelişinde Trabzonspor'a katkı yaptığını ifade ederek, "Abdullah hocamız da gayet güzel bir akım başlatmış. Her zaman kulübümüzün yanındayız. Başarılı dönemlerimiz eskidendi. İnşallah o zamanlara kavuşacağız." diye konuştu.

Yusufcan Korkmaz da Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve teknik direktör Abdullah Avcı ile güzel bir başarı yakaladığını kaydederek, "Kasket, Ahmet Suat Özyazıcı'nın özdeşleştiği bir mantıktı, yapıydı. Abdullah Avcı'nın, Ahmet Suat Özyazıcı'ya saygıdan dolayı, Trabzonspor taraftarını kendine kabullendirme anlamında yaptığı bir hareket. Abdullah Avcı'nın da Ahmet Suat Özyazıcı'nın da oyun sistemi aynı aslında. Şampiyonluğa yürüme anlamında bu kasketi taktığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kasketleri beğendiğini dile getiren Korkmaz, "Trabzonspor'un logosuyla beraber daha modern bir mantığa, günümüz gençlerine hitap eden bir mantığa denk gelmiş. Bu projenin başarılı olacağını, 100-150 bin dolayında kasketin satılacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Ebru Hasançebi ise kasketlerin satışa sunulmasını heyecanla beklediğini belirterek, "Çok hoş bir çalışma oldu. 'Kasketliler Geri Döndü' sözü de çok güzel, hoşuma gitti. Ağabeyimin doğum günü. Aklıma hemen kasket geldi. Bekliyordum zaten. Hem ağabeyime hem de eşime hediye olarak alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti16 Şubat 2021 Salı 09:20
  • Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı16 Şubat 2021 Salı 09:20
  • Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
  • Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde15 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
  • İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline özel top tasarlandı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
  • Barty Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm15 Şubat 2021 Pazartesi 15:36
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
  • 'Buruk' sezon 'Kocaman' hayal kırıklığı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • Ömer Erdoğan'ın hedefi Hatayspor'u ligde kalıcı hale getirmek15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti