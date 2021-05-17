  • BIST 1.452
  • Altın 497,836
  • Dolar 8,3557
  • Euro 10,1415
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Trabzonspor kötü başladığı sezonda Abdullah Avcı idaresinde çıkış yakaladı

Trabzonspor, kötü başladığı sezonu teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçip 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
Trabzonspor kötü başladığı sezonda Abdullah Avcı idaresinde çıkış yakaladı

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp, 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, toplamda 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

Süper Kupa'yı müzesine getirdi
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu ve sezonu da bu tek kupayla tamamladı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Adana Demirspor'a 5. turda penaltı atışları sonucu elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Puan ortalaması yükseldi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile iyi bir puan ortalaması yakaladı.

Ligin ilk 8 haftasında elde ettiği 6 puan ile 0.75 ortalamada kalan Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 32 maçta topladığı 65 puanla 2.03 gibi yüksek bir oran yakaladı.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 16 dış saha maçında hiç rakiplerine boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Son 12 maçta mağlubiyeti yok
Trabzonspor, sezonu 12 maçlık namağlup serisi ile kapattı.

Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

İç ve dış saha puanlarında denge
Trabzonspor, sahasında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 36 puan topladı.

Bordo-mavililer, dış sahada ise 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyetle 35 puan elde ederek iç sahaya yakın bir puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:20
  • Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:07
  • Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak16 Mayıs 2021 Pazar 16:25
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü Fransa'da bu sezonki en iyi derecesini yaptı16 Mayıs 2021 Pazar 16:25
  • Şampiyon Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma büyük katkı verdi16 Mayıs 2021 Pazar 13:44
  • Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar16 Mayıs 2021 Pazar 13:44
  • Koronavirüsü atlatan milli atlet Melike Malkoç yeni başarılar peşinde16 Mayıs 2021 Pazar 13:43
  • Başkent futbolu 'küme düştü'16 Mayıs 2021 Pazar 13:43
  • Süper Lig'de sezonun en golcü takımı Beşiktaş16 Mayıs 2021 Pazar 13:42
  • Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak16 Mayıs 2021 Pazar 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti