Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul tarihleri belirlendi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, tüzüğün 29. maddesine istinaden kulübün olağan genel kurul toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 30 Haziran Çarşamba KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, genel kurulda idari ve mali raporların okunması, denetim kurulu raporunun görüşülmesi ile bütçelerin okunarak oylamaya sunulacağı ifade edildi.
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