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Trabzonspor, lige galibiyetle başlamak istiyor

Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Trabzonspor, lige galibiyetle başlamak istiyor

Trabzonspor, Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, yenilenen kadrosu ile ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk hedeflediği sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

11’DE TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da Dorukhan ile Koita, yaşadıkları sakatlığın ardından Yeni Malatyaspor maçı öncesi takıma geri döndü. Takımla birlikte çalışmalarda yer alan iki oyuncunun da Malatya deplasmanında kadroda yer almaları bekleniyor. Ayrıca yeni transfer Cornelius’un da bu maçın kadrosunda olacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, bu karşılaşmada UEFA Konferans Ligi’nde Molde FK ile oynadıkları maçtaki 11’ini büyük oranda koruması beklenirken, sadece forvet hattında değişiklik yapabileceği ve Djaniny'in yerine Cornelius'a görev verebileceği kaydedildi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Abdülkadir Ömür

CEZALI: Yok

Kaynak: Haber Kaynağı
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