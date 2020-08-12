Trabzonspor Marlon Rodrigues Xavier'i borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen sol bek Marlon Rodrigues Xavier'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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