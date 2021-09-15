Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u ve Aytemiz Alanyaspor'u "saha olayları", Fatih Karagümrük'ü ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti..

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle: "- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. -GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.09.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. -AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.09.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."