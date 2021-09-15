Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:
"- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 11.09.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.09.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
-AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.09.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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