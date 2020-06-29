Trabzonspor son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor

Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı.

2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 puanla ilk sırada tamamlayan ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Ligde 60 puanlı Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde en iyi sıralamayı ve puanı elde etti.

Karadeniz ekibi, son 9 sezonun 29. haftalarına bakıldığında 2011-2012 sezonunda 66 puanlı lider Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada tamamladı.

2012-2013 sezonunda 59 puanlı Galatasaray'ın 22 puan gerisinde 10. sırayı alan bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 66 puanlı Fenerbahçe'nin 23 puan farkla 4. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 17 puan altında 6. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise lider Beşiktaş'ın 32 puan gerisinde 11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 puanlı Medipol Başakşehir'den 10 puan az toplayarak 4. sırada kendine yer bulabildi.

Umutlar yeşerdi

Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti.

İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.

Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.