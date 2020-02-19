  • BIST 120.222
  • Altın 312,993
  • Dolar 6,0630
  • Euro 6,5486
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Trabzonspor taraftarı şampiyonluk istiyor

Süper Lig'de 298 haftalık liderlik hasretine son veren Trabzonspor'un taraftarı, bu sezon şampiyon olacaklarına inanıyor.
Trabzonspor taraftarı şampiyonluk istiyor

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, bir maç eksiğine rağmen 44 puanla zirveye yerleşen Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını artırdı.

Demir Grup Sivasspor maçı için Almanya'dan gelen Hakan Gelişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon taraftarı olduğu takımın dört maçını tribünden izleme imkanı bulduğunu söyledi.

Takımda bu sene oynanan futbolun herkesi mutlu ettiğini dile getiren Gelişli, "İnşallah bir dahaki geleceğim maç şampiyonluğumuzun ilan edileceği maç olur. Trabzonspor'a her şey değer. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun, o maça gideriz. Takımda sakat oyuncu olsa bile bir sistem kurulmuş. O sistemde sakat olsa bile futbolcu var ve oynuyor." diye konuştu.

Gelişli, Sivasspor karşısında birçok futbolcunun çok iyi oynadığını aktararak, "Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız." ifadesini kullandı.

Cihan Rıza Üzülmez: Şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz
Şehir merkezinde esnaflık yapan Cihan Rıza Üzülmez ise şampiyonluğa her zaman inandıklarını, bu sezon ise her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirtti.

Yönetim, teknik heyet ve futbolculara sonsuz güven duyduklarına işaret eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Biz zaten hiçbir zaman geride kalmadık, her zaman ilk sıraya oynadık. Trabzonspor'un büyüklüğü ve üstünlüğü zaten tartışılmaz. Ama bazen öyle algılar oluşturuluyor ki bu takımı maddi ve manevi yönden küçümseme gibi oluyor. Biz şampiyonluğa yürekten ve kalpten inandık, buna zaten sevdalıyız. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz, iyi transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Biz şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz."

Taraftarlardan Mehmet Şahin de Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.

Şahin, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Çocuklarım var, 40 yaşında ve bana 'Şampiyonluk nasıl bir duygu?' diye soruyorlar. Bizim zamanımızda şampiyonluklara alıştığımız için 'hatırlamıyorum' diyorum. Takım yenildiği zaman sinir sistemim bozuluyor, çok üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımı bu sene çok başarılı bulduğunu belirten Orhan Yılmaz, taraftar olarak Trabzonspor'dan bu sezon şampiyonluk beklediklerini vurguladı.

Geçmişte alınan şampiyonluklara değinen Yılmaz, "Şampiyon olduğumuz dönemlerde şehirde sabahlardık. Allah bu sene yardımcımız olsun, bu sene inşallah o beklenen sene olacak." şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray ikinci yarıda farkı kapatıp şampiyonluk yarışına ortak oldu17 Şubat 2020 Pazartesi 15:33
  • Galatasaray'da kadro dışı kararı17 Şubat 2020 Pazartesi 13:55
  • Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu17 Şubat 2020 Pazartesi 05:15
  • Cimbom seriyi bozmadı16 Şubat 2020 Pazar 21:12
  • Türkiye Kupası Fenerbahçe'nih16 Şubat 2020 Pazar 19:58
  • Ersun Yanal: Sorumlu benim15 Şubat 2020 Cumartesi 23:13
  • Ankara'da kazanan Ankaragücü15 Şubat 2020 Cumartesi 23:12
  • "Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok"15 Şubat 2020 Cumartesi 18:01
  • Derbiyi kim yönetecek?15 Şubat 2020 Cumartesi 12:02
  • Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik15 Şubat 2020 Cumartesi 07:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti