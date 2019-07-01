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Trabzonspor transfer bombasını patlattı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı orta saha John Obi Mikel ile anlaştı. Bordo-mavililerin bir başka Nijeryalısı Ogenyi Onazi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Trabzonspor transfer bombasını patlattı

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Trabzonspor, son olarak Middlesbrough forması giyen Nijeryalı orta saha John Obi Mikel'i kadrosuna kattı. Transferi Trabzonspor'un bir başka Nijeryalısı Ogenyi Onazi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte o paylaşım:

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TRABZONSPOR TRANSFERİ DUYURDU

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Obi Mikel transferini resmen duyurdu. Açıklamada "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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