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Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor, Wuhan FC takımında forma giyen Jean Evrard Koussai ile transfer görüşmesi yapıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. 

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilecek.

Öet yandan bordo mavili kulübün, devre arasında 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor. 

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