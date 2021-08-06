Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Molde ile 3-3 berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.

Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu 3-3 sona erdi.

4. dakikada Djaniny'nin sağdan yaptığı yerden ortada ceza sahası önünden Hamsik'in şutunda, top üstten dışarı gitti.

11. dakikada soldan son çizgiye inen Nwakaeme'nin içeriye çevirdiği top, Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top, savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.

15. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Nwakaeme kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada Hamsik'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Djaniny'den önce topa müdahale eden Molde savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

27. dakikada topla ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda, kaleci Linde gole izin vermedi.

31. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Hestad'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Bakasetas'ın pasında topla buluşarak ceza sahasına ilerleyen Gervinho'nun şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Linde çeldi.

53. dakikada kullanılan köşe atışında iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

58. dakikada Trabzonspor tekrar üstünlüğü yakaladı. Djaniny'nin sağ çaprazdan ortasında Vitor Hugo'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

64. dakikada Molde yeniden eşitliği yakaladı. Mannseverk'in soldan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Brynhildsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

74. dakikada Trabzonspor üçüncü golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Djaniny, kaleci Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

85. dakikada Molde, skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahasının sağından Brynhildsen'in yerden pasında Hussain'in şutunda top filelere gitti.

90+3. dakikada Yusuf Sarı, ceza sahası içinde Sinyan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, 3-3 sona erdi.

Maçın ardından

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, lige ve Avrupa kupalarına çok doğru mesaj veren, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceklerini düşündüğünü belirtti.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezonki ilk resmi müsabakalarını oynadıklarını söyledi.

"Özellikle rakibimiz 19'uncu resmi müsabakasını oynadı, biz ilk resmi müsabakamızı oynadık. İlk defa 90 dakika oynayan oyuncularımız da vardı." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Oyunun özellikle hücum aksiyon bölümünün son zamanlardaki en dominant, oyunun içindeki istatistikleri tamamen yukarıda olan, yüzde 65, yüzde 70'lerde topa sahip olma, 25'in üzerinde şut, kaçan penaltı, rakibe bir korner. Neyi yapamadık, 3 gol yedik, takım savunmasıyla ilgili özellikle yediğimiz ilk gol, ki baskıyı zaman zaman yapamazsan, eğer doğru da yapamazsan kopukluklar olur."

Avcı, maçtan olumlu olarak çıkaracakları çok şeyin bulunduğunu aktararak, "Bunu daha geliştireceğiz, özellikle üç gol ben geldiğimden beri hiç yememiştik, bazen oyunun içinde bunlar var, takım savunmasıyla ilgili ufak tefek detaylar var. Bunların tekrar detaylarını çalışacağız. Oyunun içinde bu tür aksiyonlar var. Ama bugün bütünüyle ilk resmi müsabakamızda oyuncularımız ileriye doğru son derece doğru bir mesaj verdi. Seyircimizin bundan son derece mutlu olduğunu düşünüyorum. Hem baskılı hem önde oynayan bir takım, eksiklerimiz var, evet bunu kapatacağız. Seyircimiz bu anlamda bugün buna çok destek verdi. Bizim hızımızı, pas hızımızı, şiddetimizi, rakibimize baskımızı da artırdılar. Onlar da mutlu oldular bence, onlara da verdikleri destekten ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turun ikinci ayağının olduğunu dile getiren Avcı, "Hem daha dinlenmiş hem de daha toparlanmış bir takım olarak önümüzdeki haftaya, 12'sindeki müsabakaya en iyi şekilde tekrar hazırlanacağız. Lige ve Avrupa kupalarına çok doğru mesaj veren, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Molde cephesi

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, iyi bir takıma karşı oynadıklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Trabzonspor'un daha fazla topla oynadığını kaydeden Moe, "Biz de yakaladığımız şansları iyi değerlendirdik ve bu skoru elde ettik. Eve çok mutlu gidiyoruz." diye konuştu.

Maçtan notlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Medical Park Stadı'nda son olarak 2019-2020 sezonunda 15 Mart 2020 tarihinde Medipol Başakşehir maçını izleyen taraftarlar, 508 gün sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.