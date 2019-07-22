Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle birlikte Trabzonspor'un ve 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli odu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Trabzonspor'un rakibi
Sparta Prag - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor'un rakibi
Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor / Connah's Quay Nomads - Partizan
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