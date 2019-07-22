  • BIST 101.327
  • Altın 260,431
  • Dolar 5,6710
  • Euro 6,3615
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Liginde 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.
Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle birlikte Trabzonspor'un ve 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli odu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Trabzonspor'un rakibi

Sparta Prag - Trabzonspor

Yeni Malatyaspor'un rakibi

Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor / Connah's Quay Nomads - Partizan

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rekabet sosyal medyada22 Temmuz 2019 Pazartesi 04:13
  • Beşiktaş'tan gol şov22 Temmuz 2019 Pazartesi 04:07
  • MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak21 Temmuz 2019 Pazar 11:21
  • Berke Özer, Westerlo'ya kiralandı20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
  • 2019 Afrika Uluslar Kupası, Cezayir'in oldu20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:33
  • UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
  • Diagne’ye 13 milyon euro’luk yakın takip20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:23
  • Fatih Terim Samatta dedi20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:20
  • Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!20 Temmuz 2019 Cumartesi 05:55
  • UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı20 Temmuz 2019 Cumartesi 05:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti