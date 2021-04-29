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Trabzonspor yenilgiyi unuttu

Ligin 38. haftasında Göztepe deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen bordo-mavililer, ligde son 9 maçta olmak üzere 52 gündür, dış sahada ise 15 maçta olmak üzere 186 gündür mağlup olmadı.
Trabzonspor yenilgiyi unuttu

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yenilgiyi adeta unuttu.

Ligin ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı göreve getiren bordo-mavililer, daha sonraki süreçte kolay kolay kaybetmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 29 karşılaşmada sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 16 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.

Ligde 9 haftadır yenilgisi yok
Ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, 9 haftadır kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, son 9 lig maçında 2 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan alma şansı tanımadı. 8 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Trabzonspor, ligde 52 gündür mağlup olmadı.

Deplasmanda 186 gündür yenilmiyor
Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 186 gündür mağlup olmadı.

Deplasmanda daha fazla puan topladı
Trabzonspor, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 34 puan toplarken iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada iç sahadan daha fazla puan hanesini yazdırmayı başardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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