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Trabzonspor'a iç ve dış saha fark etmiyor

Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkış yakalarken, bu sezon iç ve dış sahada aynı puan başarısıyla karşılaşmalarını oynuyor.
Trabzonspor'a iç ve dış saha fark etmiyor

Süper Lig'de 14 hafta sonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20 puanı bulunan bordo-mavililer, 10 puanı iç sahada 10 puanı da dış sahada elde etti.

Karadeniz ekibi, iç sahada oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, dış sahada ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Newton'un gidişinin ardından yenilgi görmüyor
Lige sıkıntılı başlayan Trabzonspor, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından mağlubiyet görmüyor.

Newton yönetiminde 6. hafta sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonraki 7 maçlık sürede 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, 30 Ekim'de oynanan bu karşılaşmanın ardından 55 gündür rakiplerine yenilmiyor.

Newton'un takımdan ayrılması sonrasında Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, daha sonra takımın başına getirdiği Abdullah Avcı ile de yenilmezlik serisi yakaladı.

Avcı'nın eli değdi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, farklı bir kimliğe bürünerek topladığı puanlarla alt sıralardan kurtuldu.

Bordo-mavililer Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ve deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, ardından da Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 6 maçta yenilgi görmeden 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan topladı.

Avcı, 3'e katladı
Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 6 maçta topladığı 14 puanla maç başına 2,33 ortalama yakaladı.

Kalesinde sadece 2 gol gördü
Ligin ilk 8 haftasında 15 golle en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Trabzonspor, son 6 haftada sadece 2 gol yedi.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor maçlarında kalesini kaparken, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer gol gördü.

İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 6 haftada ise kalesinde maç başına 0,33 gol ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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