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Trabzonspor’da 4 günlük izin bitti, hazırlıklar başladı

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’de verilen arada 4 gün izin yapan Trabzonspor’da bugün hazırlıklar yeniden başladı.
Trabzonspor’da 4 günlük izin bitti, hazırlıklar başladı

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı antrenmanda kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek olan bordo-mavililer, 10 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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