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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimine destek

Ankara Trabzonsporlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, şampiyonluk yolunda takımda müthiş motivasyonla birlik ve beraberlik havası oluştuğunu, her türlü desteğin takımdan ve yönetimden yana verilmesi gerektiğini söyledi.
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimine destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Ankara Trabzonsporlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur'u ziyaret etti. Dernek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Adanur, şampiyonluk mücadelesi veren takımın ve yönetimin yanında olduklarını belirtti.

Trabzonspor'un ortak tutkuları, sevdaları olduğunu vurgulayan Adanur, "Bizim amacımız Trabzonspor'un başarısıdır. Trabzonspor'a fayda sağlayacak şekilde bir yerinde olmak bile bizim için önemlidir. Benim de Trabzonspor'la ilgili bir hayalim var elbette." diye konuştu.

"Takımın ve yönetimin yanındayız"
Adanur, takımda müthiş bir motivasyon, birlik ve beraberlik havası oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor şu anda şampiyonluğa doğru yürüyor. Bizlerin de her türlü desteği bu dönemde takımımızdan ve yönetimden yana vermesi gerektiğine inanıyoruz. Her zaman Trabzonspor'un yanındayız. Büyük bir mücadele veren yönetim kurulunu da destekliyoruz."

"Motivasyonu bozmamalıyız"
Ankara'da iş yaşamını sürdüren Trabzonlu bir iş insanı olarak da ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarına dikkati çeken Adanur, kongre süreciyle ilgili farklı şeylerle çıkıp takımın ve camianın motivasyonunu bozmamak gerektiğini belirterek, "Şu anda Trabzonspor'un başarısını isteyenlerin, kendi menfaatini ön planda tutup aday olması bana göre yanlış bir davranış olur. Trabzonspor bir mücadele veriyor. Algılardan, söylemlerden uzak durup bütün enerjimizle takımımızın ve yönetimimizin yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Adanur, dernek olarak her zaman Trabzonspor'un yanında olmaya özen gösterdiklerini kaydederek, "Pandemi öncesinde dernek olarak da Trabzonspor'a katkı sağlama adına birçok projemiz vardı. Normale dönülmesiyle birlikte yavaş yavaş bu projelerimizi de hayata geçireceğiz. Umarız her şey en kısa sürede normale döner ve biz de elimizden gelen katkıyı sunabiliriz." diye konuştu.

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