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Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı

Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk büyük maç sınavını verecek.
Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı

Süper Lig'de 26 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk büyük karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak İstanbul takımları karşısında kötü gidişatına son vermek istiyor.

Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon geride kalan 14 haftadaki 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında aldı.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, 5. haftada evinde Medipol Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4 maçtan da puan çıkaramadı.

581 günlük yenilmezlik serisi ilk hafta sonlanmıştı
Trabzonspor'un İstanbul takımları karşısında 581 günlük yenilmezlik serisi bu sezon ligin ilk haftasında Beşiktaş karşısında son bulmuştu.

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde 13 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlikle, mağlubiyet yaşamayan bordo-mavililer, bu sezon ise ilk hafta Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle bu başarısını sürdürememişti.

Geçen sezon tarihi başarı
Trabzonspor, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmemişti.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe'yi elemişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu sezon mağlup olan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı yenmesi halinde "üç büyükler" karşısında da sezonun ilk galibiyetini elde etmiş olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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