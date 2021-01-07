  • BIST 1.507
  • Altın 449,514
  • Dolar 7,2703
  • Euro 8,9427
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, önceki sezonlardaki gol sayısını yakaladı

Bordo-mavili takımın Ganalı oyuncusu, ligin geride kalan 17 haftasında rakip fileleri 5 kez havalandırarak, bu kulvarda geride kalan 2 sezondaki gol sayısına şimdiden ulaştı.
Trabzonspor'da Caleb Ekuban, önceki sezonlardaki gol sayısını yakaladı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı geçirmesine karşın ligde geride kalan iki sezondaki gol sayısına şimdiden ulaşmayı başarıp, takımına adeta hayat verdi.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.

Ekuban, bu sezon ise ligin geride kalan 17 haftalık bölümünde 11 maçta forma giymesine karşın, rakip fileleri 5 kez havalandırarak önceki sezonlardaki kadar gol kaydetti.

Ganalı oyuncu, ligde 5 golle takımının da en skorer ismi oldu.

13 puanlık katkı
Ligde 26 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavili takım, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda 13 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük ve 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

Toplamda 23 gol
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 81 resmi karşılaşmaya çıkıp, 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 11 maçta 5, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'den iyi haber07 Ocak 2021 Perşembe 09:57
  • Beşiktaş yükselmeye devam ediyor06 Ocak 2021 Çarşamba 21:16
  • Galatasaray Kulübü De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı06 Ocak 2021 Çarşamba 15:04
  • Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü De Sanctis trafik kazası geçirdi06 Ocak 2021 Çarşamba 15:03
  • Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi06 Ocak 2021 Çarşamba 14:30
  • Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık06 Ocak 2021 Çarşamba 14:29
  • Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti06 Ocak 2021 Çarşamba 14:28
  • Gaziantep FK'de hedef üst sıralarda kalıcı olmak06 Ocak 2021 Çarşamba 13:09
  • Konyaspor'un 'Üç Büyükler'e karşı bileği bükülmedi06 Ocak 2021 Çarşamba 13:08
  • Milli sporculardan Kovid-19'un gölgesindeki 2020'de 1594 madalya06 Ocak 2021 Çarşamba 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti