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Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın yapılan Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Bordo-mavililerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla 2 maçta 151 dakika görev aldı, gol ya da asist üretemedi.

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