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Trabzonspor’da Ekuban takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Caleb Ekuban da sakatlığının ardından bugün takımla çalışmalara başladı.
Trabzonspor’da Ekuban takımla çalışmalara başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Sakatlıkları bulunan Hosseini ile Hugo antrenmanda yer almazken, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Ekuban da bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek.

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