Trabzonspor'da koronavirüs depremi

Trabzonspor, iki futbolcusunun ve bir A takım personelinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.



Trabzonspor’da iki futbolcu ve bir A takım personelinin test sonucu pozitif çıktı.

Bordo Mavili takımda test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Bordo-mavililerde cuma günkü Başakşehir maçında cezalı Nwakeme dahil toplam 7 oyuncu forma giyemeyecek.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama:

Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.