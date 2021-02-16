Trabzonspor'da koronavirüs depremi

Trabzonspor’da iki futbolcu ve bir A takım personelinin test sonucu pozitif çıktı.
Bordo Mavili takımda test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
Bordo-mavililerde cuma günkü Başakşehir maçında cezalı Nwakeme dahil toplam 7 oyuncu forma giyemeyecek.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama:
Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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