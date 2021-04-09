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Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban, Çaykur Rizespor maçında yok

Süper Lig’in 34’üncü haftasında ayrın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban, Çaykur Rizespor maçında yok

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın sakatlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban’ın dün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

İki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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