Trabzonspor’da teknik direktör için 4 aday

Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trabzonspor’da yönetim, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için yerli ve yabancı 4 isime yoğunlaştı.

Süper Lig’de özellikle pandemi arasının ardından üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yönetim, Çimşir’den boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçti. Sezonun kalan kısmını yardımcı antrenör Eddie Newton ile tamamlamayı planlayan bordo-mavililer, yerli ve yabancı 4 isimi gündemine aldı.

YERLİ LİSTESİNİN BAŞINDA ABDULLAH AVCI YER ALIYOR

Trabzonspor’da yerli teknik adam olarak listenin başında Abdullah Avcı yer alıyor. Türkiye A Milli Takım'ın ardından Medipol Başakşehir’in yolunu tutan ve daha sonra Beşiktaş ile başladığı bu sezonda 24 Ocak’ta yollarını ayıran Avcı, şuanda boşta bulunuyor. Bordo-mavili yönetim yerli teknik adam tercihi arasında 57 yaşındaki Avcı’yı liste başına alırken, son olarak Almanya’da Stuttgart takımını çalıştıran 46 yaşındaki Tayfun Korkut’un da listede yer aldığı öğrenildi.

SHOTA VE PROSINECKI DE GUNDEMDE

Trabzonspor’da yabancı teknik direktör olarak Shota Arveladze ile Robert Prosinecki’nin gündemde yer aldığı kaydedildi. Şuanda Özbekistan’ın Pakhtakor takımında görev yapan ve 31 Aralık’ta sözleşmesi sona erecek olan Shota’nın daha önce hem futbolcu hem de teknik adam olarak bordo-mavili kulüpte görev yapmış olması nedeniyle öne çıktığı belirtilirken, futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen, şuanda da Hes Kablo Kayserispor’u çalıştıran ve sözleşmesi sona erecek 51 yaşındaki Robert Prosinecki de tercihler arasında bulunuyor.