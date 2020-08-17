Trabzonspor'da toplu imza töreni yapıldı

Trabzonspor, yeni transferleri Anders Trondsen, Edgar Ie, Marlon Xavier ve Stiven Plaza ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, yeni transferleri Anders Trondsen, Edgar Ie, Marlon Xavier ve Stiven Plaza ile sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'da hazır bulundu.

Gineli Edgar Ie'nin geride kalan sezon transfer edildiğini ancak yabancı sınırı nedeniyle 1 yıl Feyenoord'da kiralık oynadığını hatırlatan Ağaoğlu, "Gelişimi açısından iyi bir kulüp ve ligdeydi. Bu vesileyle Feyenoord Kulübüne de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon Edgar, şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımımızda yer alacak." dedi.

Ekvadorlu 21 yaşındaki Stiven Plaza'nın, İspanyol ekibi Real Valladolid'in başkanlığını yapan Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldo Nazario tarafından keşfedilen, teknik yetenekleri çok yüksek ve gelişime açık bir oyuncu olduğuna dikkati çeken başkan Ağaoğlu, "Bu açıdan baktığımızda da Avrupa'nın en doğru kulübüne geldi. Hem yönetim olarak bizlerin hem teknik kadronun hem de taraftarlarımızın kendisinden beklentisi çok yüksek. Bu her iki taraf için de bir yıl gecikmiş bir imza töreni." ifadelerini kullandı.

Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i bir yıldır takip ettiklerini aktaran Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sörloth gibi iyi bir referansı var. Yurt dışına gönderdiğiniz oyuncular, sadece takımınızı değil şehrinizi ve ülkenizi de temsil eden marka elçilerinizdir. Dolayısıyla Sörloth, Norveçli sporcular için çok önemli bir figür oldu. Kendi doğduğu şehirden ve ülkesinden Trabzon'a gelecek oyuncular için de çok büyük bir referans oldu. Trondsen'in işi epey zor. Kendisinden beklentiler, Sörloth'un ortaya koyduğu performansla paralel olarak değerlendirilecek. Bunu başaracağından, takıma faydalı olacağından, takımımızın vereceği zirve mücadelesine katkıda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Ahmet Ağaoğlu, Brezilyalı savunma oyuncusu Marlon Xavier'in scout ekibi tarafından yaklaşık bir yıldır canlı izlendiğini söyleyerek, "Yaşı çok genç, performansı çok iyi ve gelişime açık bir oyuncu olduğu rapor edildi. Kendisinden üst düzey bir performans beklemek son derece olağan. Umarım gelişimini şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kadrosunda daha üst seviyelere taşıyacak. Takımımızın bu bölgedeki ihtiyacını yeterince karşılayabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyoruz. Kendisi şu anda kiralık, inşallah opsiyonunu kullanacağımız bir oyuncu olarak Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet eder." şeklinde konuştu.

Oyuncuların açıklamaları

Bordo-mavili ekibin yeni sezon kadrosunda yer alacak oyuncular, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Anders Trondsen, "Norveçli arkadaşım Alexander Sörloth'un ne kadar başarılı bir sezon geçirdiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde iyi bir sezon geçirip, beklentileri karşılayacağımı düşünüyorum. Sörloth ile her konuşmamızda Trabzonspor'un harika bir kulüp olduğundan ve muhteşem taraftarlarımız bulunduğundan bahsetti. Trabzonspor forması giyip sahaya çıkmak için çok heyecanlanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Edgar Ie, Trabzon'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıl için hazırım. Umuyorum ki arkadaşlarımla birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz." derken, Marlon Xavier ise kazanma geleneği olan ve her zaman zirveyi hedefleyen bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Stiven Plaza da Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiği ve kariyerinde yükseldiği için şükrettiğini dile getirerek, "İnsanlar şundan emin olsunlar, sahada hep kazanmak için mücadele eden birini görecekler. Başkanımızın da bahsettiği gibi, çok önemli bir oyuncuyu, ülkemi ve kendimi temsil ediyorum. Bunların bilincinde olarak davranacağımdan emin olabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu, yeni transferlere forma sattı

İmza töreni sonrası Ahmet Ağaoğlu, yeni transferlere, kulübe imza atan her oyuncuya belirli sayıda forma satma gelenekleri olduğunu aktardı.

Bunun üzerine Anders Trondsen 561, Edgar le ve Stiven Plaza 500'er, Marlon Xavier ise 300 adet yeni sezon forması satın aldı.