Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Maça devam edemedi

Alanyaspor maçında ilk yarının sonlarında bacağında ağrı hisseden ve tedavi gören Uğurcan ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler oyuna dahil oldu.
Alanyaspor maçında ilk yarının sonlarında bacağında ağrı hisseden ve tedavi gören Uğurcan ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler oyuna dahil oldu.
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