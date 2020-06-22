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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Maça devam edemedi

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor ile oynana maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Maça devam edemedi

Alanyaspor maçında ilk yarının sonlarında bacağında ağrı hisseden ve tedavi gören Uğurcan ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler oyuna dahil oldu.

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